Биткоин продолжает дешеветь: его курс упал ниже $7 тысяч

6 Февр. 2018 2018-02-06T01:11:17+03:00

Ранее аналитики говорили, что реальная стоимость самой популярной в мире криптовалюты равна нулю

Изменить размер текста: A A

Курс самой популярной валюты продолжает падать: в понедельник, 5 февраля, биткоин упал в цене на 15,09% и стоил уже меньше семи тысяч долларов. По данным портала Coinmarketcap, вечером за один биткоин давали 6,97 тысячи долларов.

Ранее 2 февраля сообщалось, что виртуальная денежка подешевела до 7,848 тысячи «зелёных». Напомним, в прошлом году курс криптовалюты стал стремительно расти, в конце декабря он даже пробил отметку в 16 тысяч долларов, но затем стал быстро снижаться.

Между тем, по словам многих экспертов, в том числе аналитика банка Morgan Stanley Джеймса Фосетта, реальная стоимость биткоина равна нулю и его нельзя оценивать как валюту из-за отсутствия процентной ставки.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что биткоин нужен компаниям для быстрого и неограниченного привлечения капитала, а будущее – за блокчейном.