Не хлопали: Трамп назвал демократов «предателями», а их поведение – «неамериканским»

6 Февр. 2018 2018-02-06T03:46:13+03:00

Президент США Дональд Трамп выступал на заводе по производству гидравлического оборудования в штате Огайо Фото: REUTERS

А вот республиканцев, которые каждую его фразу встречали бурными аплодисментами, похвалил

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Президент США Дональд Трамп заметил, что когда он на прошлой неделе выступал перед Конгрессом со своим первым посланием «О положении страны», демократы во время его речи не аплодировали. И разразился гневной критикой, назвав их поведение «неамериканским» и «предательским».

По его словам, даже когда он оглашал хорошие новости, демократы были «как смерть» (безучастными, по-видимому), вели себя «совсем не по-американски» и «очень эгоистично».

«Можем ли мы назвать это предательством? А почему нет? Они уж точно не особо, похоже, любят, нашу страну», - заявил Трамп, недовольный таким равнодушием к своей речи.

Он отметил, что демократы «предпочли бы преуспеванию страны то, чтобы у Трампа дела шли неважно», и похвалил республиканцев, которые каждую его фразу встречали бурными аплодисментами.

Напомним, американский лидер выступал на заводе Sheffer Corporation в штате Огайо, а Белый дом вел прямую трансляцию.