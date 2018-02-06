Истек срок ночного домашнего ареста Саакашвили

6 Февр. 2018 2018-02-06T04:21:28+03:00

Теперь лидер «Руха новых сил» может выезжать из Киева, но обязан являться к следователям по повесткам

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Главный борец с коррупцией на Украине – экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обрел относительную свободу передвижений: в ночь с 5 на 6 февраля истек срок его ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева.

Напомним, 26 января прошлого года Апелляционный суд украинской столицы отменил решение Печерского районного суда, выпустившего лидера «Руха новых сил» из-под стражи, и избрал для Саакашвили новую меру пресечения – обязал ночевать дома, хоть обвинение просило посадить его под круглосуточный арест и обязать носить электронный браслет.

Теперь бывший губернатор может выезжать из Киева, но обязан являться к следователям по повесткам. Однако его адвокат Руслан Чорнолуцкий считает, что решение не продлевать Саакашвили меру пресечения не сулит его подзащитному ничего хорошего: по мнению юриста, власти или собираются принудительно выдворить неудобного политика из Незалежной, или готовят почву для его экстрадиции в Грузию, передает Интерфакс.

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