Пилот сбитого в Сирии Су-25 до последнего пытался держать самолет в воздухе
Пилот сбитого террористами в сирийской провинции Идлиб российского штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе. Кроме того, летчик успел сообщить командованию о том, что его атаковали с земли ракетой.
Об этом рассказали в министерстве обороны России, уточнив, что штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК, когда совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля.
Напомним, когда в самолет попала ракета, летчик катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес и оказался в окружении боевиков. Российский офицер отстреливался, пока была возможность, а потом, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. При этом он попытался ликвидировать несколько террористов.
В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований
Героически погибший майор Роман Филипов посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.
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