Пилот сбитого в Сирии Су-25 до последнего пытался держать самолет в воздухе

6 Февр. 2018 2018-02-06T04:57:05+03:00

В Минобороны рассказали, что погибший российский летчик успел доложить, что в штурмовик попала ракета [видео]

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Пилот сбитого террористами в сирийской провинции Идлиб российского штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе. Кроме того, летчик успел сообщить командованию о том, что его атаковали с земли ракетой.

Об этом рассказали в министерстве обороны России, уточнив, что штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК, когда совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля.

Напомним, когда в самолет попала ракета, летчик катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес и оказался в окружении боевиков. Российский офицер отстреливался, пока была возможность, а потом, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. При этом он попытался ликвидировать несколько террористов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/638009" frameborder="0"></iframe> В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований

Героически погибший майор Роман Филипов посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

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