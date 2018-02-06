2018-02-06T04:57:05+03:00
Политика

Пилот сбитого в Сирии Су-25 до последнего пытался держать самолет в воздухе

В Минобороны рассказали, что погибший российский летчик успел доложить, что в штурмовик попала ракета [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Место падения российского Су-25, сбитого в сирийском ИдлибеМесто падения российского Су-25, сбитого в сирийском ИдлибеФото: REUTERS
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Пилот сбитого террористами в сирийской провинции Идлиб российского штурмовика Су-25 майор Роман Филипов до последнего пытался держать самолет в воздухе. Кроме того, летчик успел сообщить командованию о том, что его атаковали с земли ракетой.

Об этом рассказали в министерстве обороны России, уточнив, что штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК, когда совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля.

Напомним, когда в самолет попала ракета, летчик катапультировался в районе населенного пункта Телль-Дебес и оказался в окружении боевиков. Российский офицер отстреливался, пока была возможность, а потом, чтобы не попасть в плен, подорвал себя гранатой. При этом он попытался ликвидировать несколько террористов.

В Сирии сбит российский СУ- 25.Министерство обороны РФ сообщило о потере штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб, которая преимущественно остается под контролем террористических формирований

Героически погибший майор Роман Филипов посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

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Последние слова сбитого российского пилота: «Это вам за пацанов».Русские не сдаются - эта аксиома введена у нас на генном уровне. Чтобы не попасть в плен к сирийским террористам, наш пилот подорвал себя гранатой

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