2018-02-06T13:17:59+03:00
Экономика

Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei

Рекордное падение фондовых индексов США повлияло на Токийскую биржу
Екатерина БОЛГОВА
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Основные американские индексы рухнулиОсновные американские индексы рухнулиФото: REUTERS
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Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei обрушился на 4,73%. Его показатели опустились до 21 610 пунктов. Произошло это после того, как 5 февраля основные американские фондовые индексы упали на 3,8 — 4,6 процента.

В частности индекс Dow Jones опустился на 1175 пунктов (4,6 процента), составив 24345,75 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 4,1 процента, до 2648,96 пункта, Nasdaq — 3,78 процента, до 6967,53 пункта.

Из-за обвала на бирже уже пострадали крупные бизнесмены. По данным Bloomberg, 500 богатейших людей мирапотеряли порядка $114 млрд. Сильнее всего ситуация ударила по основателю компании Berkshire Hathaway 87-летнему Уоррену Баффетту. Он потеряло разом $5,1 млрд.

Как отмечают специалисты, это произошло из-за опасений по поводу роста доходности облигаций США, а также на фоне сообщений об увеличении американского госдолга до 20 трлн долларов.Таким образом, индексы Dow Jones и S&P 500 потеряли весь рост за текущий год.

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