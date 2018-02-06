Румыния потеряла подводный дрон в Черном море

6 Февр. 2018 2018-02-06T08:26:29+03:00

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Военно-морские силы Румынии потеряли в Черном море свой единственный подводный дрон, который находился в ведении Центра научных исследований ВМС.

Министр обороны страны Михай Фифор признал невосполнимую утрату и 5 февраля обратился в военную прокуратуру.

«В ходе научных исследований, проводившихся в июне прошлого года в Черном море, платформа была потеряна, а ее поиски в море вместе с военно-морскими силами оказались безуспешными. В итоге министр Михай Фифор распорядился заявить в Военную прокуратуру Бухареста», - рассказали агентству Agerpres в румынском оборонном ведомстве.

Как уточняет газета Evenimentul Zilei, аппарат SECRIS для армейских нужд был построен на подводной платформе компании Ocean Server и «выглядел как американская подводная лодка», а стоил почти миллион румынских леев (это примерно 265 тысяч долларов или около 15 миллионов рублей).