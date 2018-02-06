Центробанк лишил лицензии Сибирский банк реконструкции и развития

6 Февр. 2018 2018-02-06T08:11:54+03:00

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С 6 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у тюменского Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР). Кредитная организация занимала 322-е место в банковской системе России по данным на 1 января.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 6 февраля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития <...> город Тюмень", - говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор отмечает, что такое состояние дел банка связано с проведением в конце января больших сделок с ценными бумагами с целью замены ликвидных активов заведомо безнадежными. Кроме того, ЦБ сообщает о пропаже из кассы банка крупной суммы.

Ранее к СБРР применялись меры надзорного реагирования, среди которых - ограничения и запрет на привлечение вкладов. Подчеркивается, что решение об отзыве лицензии было принято из-за неисполнения законодательства, значения нормативов достаточности капитала ниже 2%,и других факторов.