2018-02-06T08:48:52+03:00
В мире

Бывший главком НАТО в Европе заявил, что США не могут вести переговоры с Россией из-за ее действий

По словам Филипа Бридлава, российская армия "усваивает уроки"
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал в отставке Филип БридлавБывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал в отставке Филип БридлавФото: REUTERS
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Бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что США не могут проводить "более широкие" переговоры с Россией из-за ее действий на мировой арене.

"Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий", — сказал Бридлав, комментируя инциденты с участием военных самолетов России и США, в частности, в воздухе над Черным и Балтийским морями.

По его словам, такие ситуации происходят и в Сирии.

"Мы должны иметь более серьезные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы", — отметил он.

Генерал в отставке возложил на Россию вину за происходящее в Абхазии и в Южной Осетии в 2008 году, а также напомнил о воссоединении Крыма с Россией.

"То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают (российскую) политику по оказанию давления на НАТО", — добавил Бридлав, передает РИА Новости.

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