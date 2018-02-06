Бывший главком НАТО в Европе заявил, что США не могут вести переговоры с Россией из-за ее действий
Бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал в отставке Филип Бридлав заявил, что США не могут проводить "более широкие" переговоры с Россией из-за ее действий на мировой арене.
"Нам нужны более широкие переговоры с российскими партнерами, которые мы не можем вести из-за их действий", — сказал Бридлав, комментируя инциденты с участием военных самолетов России и США, в частности, в воздухе над Черным и Балтийским морями.
По его словам, такие ситуации происходят и в Сирии.
"Мы должны иметь более серьезные возможности для того, чтобы решать подобные вопросы", — отметил он.
Генерал в отставке возложил на Россию вину за происходящее в Абхазии и в Южной Осетии в 2008 году, а также напомнил о воссоединении Крыма с Россией.
"То, что они делали в Грузии, они затем осуществили в Крыму гораздо лучше. У них вооруженные силы, которые усваивают уроки. И их действия отражают (российскую) политику по оказанию давления на НАТО", — добавил Бридлав, передает РИА Новости.