2018-02-06T11:03:32+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не раз заявляла о необходимости тщательного расследования применения химоружия в Сирии
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об ответственности РФ за химатаки в СирииВ Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об ответственности РФ за химатаки в СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Госдепартамента США об ответственности России за химические атаки в Сирии.

«Мы уже много раз говорили о необходимости тщательного расследования применения химического оружия на территории Сирии. Американцы самоустранились от тщательного расследования применения этого оружия», - напомнил Чепа.

Он отметил, что недавно в Сирии боевики сбили российский самолет Су-25.

«Атака произошла с применением ПЗРК, который террористическим группировкам с огромной вероятностью поставили США. Чтобы увести внимание общественности от этого инцидента, опять поднимается замыленная тема, причём ничем не подтверждённая», — сказал депутат, передает RT.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что химические атаки производятся сирийским режимом, а ответственность за них ложится и на Россию.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом