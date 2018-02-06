В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Госдепартамента США об ответственности России за химические атаки в Сирии.
«Мы уже много раз говорили о необходимости тщательного расследования применения химического оружия на территории Сирии. Американцы самоустранились от тщательного расследования применения этого оружия», - напомнил Чепа.
Он отметил, что недавно в Сирии боевики сбили российский самолет Су-25.
«Атака произошла с применением ПЗРК, который террористическим группировкам с огромной вероятностью поставили США. Чтобы увести внимание общественности от этого инцидента, опять поднимается замыленная тема, причём ничем не подтверждённая», — сказал депутат, передает RT.
Напомним, ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что химические атаки производятся сирийским режимом, а ответственность за них ложится и на Россию.