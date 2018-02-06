В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии

6 Февр. 2018 2018-02-06T11:03:32+03:00

В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа об ответственности РФ за химатаки в Сирии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия не раз заявляла о необходимости тщательного расследования применения химоружия в Сирии

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление Госдепартамента США об ответственности России за химические атаки в Сирии.

«Мы уже много раз говорили о необходимости тщательного расследования применения химического оружия на территории Сирии. Американцы самоустранились от тщательного расследования применения этого оружия», - напомнил Чепа.

Он отметил, что недавно в Сирии боевики сбили российский самолет Су-25.

«Атака произошла с применением ПЗРК, который террористическим группировкам с огромной вероятностью поставили США. Чтобы увести внимание общественности от этого инцидента, опять поднимается замыленная тема, причём ничем не подтверждённая», — сказал депутат, передает RT.

Напомним, ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что химические атаки производятся сирийским режимом, а ответственность за них ложится и на Россию.