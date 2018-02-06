2018-02-06T11:34:27+03:00
Общество

Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»

Американский актер скончался в возрасте 77 лет
Екатерина БОЛГОВА
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Джон МахониДжон МахониФото: REUTERS
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В США умер актер британского происхождения Джон Махони, ставший знаменитым после роли в комедийном сериале «Фрейзер».

Как сообщил портал TMZ, Махони скончался на 78-м году жизни. Это произошло в воскресенье, 4 февраля, в хосписе в Чикаго, штат Иллинойс.

Джон Махони родился 20 июня 1940 года в британском городе Блэкпул. В 1977 году начал играть в театре, а в 1980 году — сниматься в кино. С 1993 по 2004 годы снимался а сериале "Фрейзер", выходившем на телеканале NBC. Сыграл в фильмах "Скажи что-нибудь" (1989), "Первобытный страх" (1996) и других. Также он принимал участие в озвучивании мультфильмов "Атлантида: Затерянный мир" (2001) и "Стальной гигант" (1999).

В 2000 году Махони получил премию Гильдии киноактеров США, был также дважды номинирован на премию Emmy и "Золотой глобус" за работу во "Фрейзере". В 1986 стал лауреатом премии Tony за достижения в театральном искусстве.

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