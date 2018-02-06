2018-02-06T11:47:32+03:00
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Марселе

В настоящий момент проходит спецоперация по задержанию подозреваемого
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местные власти не считают стрельбу террористическим актомМестные власти не считают стрельбу террористическим актомФото: REUTERS
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Во вторник, 6 февраля, на одной из улиц французского Марселя неизвестный открыл стрельбу. Известно, что инцидент произошел утром в районе бульвара Оддо в 15-м городском округе.

По предварительным данным, мужчина забаррикадировался в одной из квартир жилого дома и начал стрельбу.

В настоящий момент полицейский спецназ проводит специальную операцию по задержанию подозреваемого. Мотивы злоумышленника пока не известны. Данных о погибших или пострадавших также не поступало.

Как сообщает телеканал France 3, пока неизвестно, какое именно оружие использует мужчина, а также какой арсенал у него имеется. Личность стрелка пока не называется.

Между тем, местные власти считают, что данный инцидент не является террористической атакой, а спровоцирован скорее бытовой ссорой или другим конфликтом.

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