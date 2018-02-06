2018-02-06T11:47:43+03:00
Политика

Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Действующий глава российского государства идет на выборы как самовыдвиженец
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments57
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России.

"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в постановлении ЦИК по итогам заседания.

Напомним, действующий глава российского государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать не меньше трехсот тысяч подписей избирателей, из них не больше 7,5 тысяч в одном субъекте России. 29 января в ЦИК были доставлены подписные листы и другие документы для регистрации.

В поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей избирателей, в Центризбирком сдали более 314 тысяч.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии