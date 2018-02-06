Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

6 Февр. 2018 2018-02-06T11:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 6 февраля, Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение о регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России.

"Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина", - говорится в постановлении ЦИК по итогам заседания.

Напомним, действующий глава российского государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо было собрать не меньше трехсот тысяч подписей избирателей, из них не больше 7,5 тысяч в одном субъекте России. 29 января в ЦИК были доставлены подписные листы и другие документы для регистрации.

В поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей избирателей, в Центризбирком сдали более 314 тысяч.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.