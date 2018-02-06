Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:19:53+03:00

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Минобороны планирует закупить 114 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в рамках новой Государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

"Мы подводили итоги за 2017 год, обсуждали планы на будущую десятилетку, нам предстоит заключить новый контракт на 114 боевых вертолетов", - сказал Борисов журналистам.

По его словам, для Ка-52 выпустят новые ракеты повышенной дальности, а также вертолет получит усовершенствованную оптическо-прицельную систему. Замглавы Минобороны отметил, что в текущем году ВКС должны получить шесть новых Ка-52.

Кроме того, в рамках реализации новой Государственной программы вооружения будет разрабатываться сверхскоростной вертолет. По словам Борисова, промышленность заявляет о готовности создать такой вертолет за пять-семь лет, передает ТАСС.