2018-02-06T12:26:52+03:00
Происшествия

СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве

Жертвами инцидента стали женщина, выпрыгнувшая с балкона с двумя детьми, и бабушка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествияВ настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи начали проверку по факту гибели двух человек в результате пожара на востоке Москвы. Трагический инцидент произошел во вторник, 6 февраля, в одном из жилых домов на Новокосинской улице.

Известно, что в квартире проживала семья, состоящая из семи человек - трех детей, их матери, отчима и дедушки с бабушкой. По предварительным данным, причиной пожара стал обогреватель.

Женщина с двумя несовершеннолетними детьми выпрыгнула с балкона шестого этажа еще до приезда спасателей, еще два человека покинули горящую квартиру через окно. В результате падения мать семейства скончалась, жертвой инцидента также стала бабушка.

Трое детей вместе с отчимом и дедушкой были доставлены в больницу. Между тем, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, из соседних квартир были эвакуированы восемь человек.

В настоящий момент проводится осмотр места происшествия. Для установления точной причины возгорания СК назначит пожарно-техническую экспертизу.

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