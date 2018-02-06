ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:40:28+03:00

По закону, для регистрации кандидата брак в совокупной выборке не должен превышать 5%

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Центризбирком РФ признал недействительными 1,33% подписей, сданных для регистрации кандидата в президенты от партии "Гражданская инициатива"Ксении Собчак.

"Брака в подписях за Собчак всего 1,33% - ЦИК закончил проверку", - говорится в сообщении в Telegram-канале ее штаба.

Также признаны недействительными 3,72% подписей в поддержку кандидата в президенты от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина.

"Состоялась итоговая проверка подписных листов кандидатов, сдавших подписи последними, - Собчак и Сурайкина. В четверг будет заседание ЦИК по регистрации Собчак и Сурайкина", - сообщил журналистам член ЦИК Тимур Валеев.

Напомним, для регистрации кандидаты от непарламентских партий обязаны предоставить в ЦИК не меьше 100 тысяч и не больше 105 тысяч подписей избирателей. Для проверки были отобраны по 60 тысяч подписей. В совокупной выборке брак не должен превышать 5%.

Напомним, ранее ЦИК сообщил о регистрации действующего президента РФ Владимира Путина в качестве кандидата на выборах.