2018-02-06T12:42:42+03:00
Общество

Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга

Семейная пара хотела таким образом заработать на благотворительности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Родители придумали своему ребенку несуществующее заболевание и объявили сбор средств на его «лечение»Родители придумали своему ребенку несуществующее заболевание и объявили сбор средств на его «лечение»Фото: Facebook
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Семейная пара из США решила разбогатеть необычным способом. Родители придумали своему ребенку несуществующее заболевание и объявили сбор средств на его «лечение». Собранные на благотворительности деньги, они хотели присвоить себе.

Супруги Джинни и Роберт Лонг, проживающие в американском штате Флорида, выбрали своему сыну один из самых страшных диагнозов — рак мозга. В мае прошлого года они сообщили сыну о его «диагнозе», и все это время несчастный ребенок был уверен, что может любой момент умереть, пишут argumenti.ru.

Пока ребенок ожидал скорой смерти, родители организовали целую серию мероприятий по сбору средств. Соответствующий аккаунт был создан на краудфандинговой платформе. Кроме того, мальчику помогали и в его школе.

Однако вскоре администрация заподозрила, что родители просто используют ребенка, после чего началось расследование. Американцам выдвинуто обвинение в жестоком обращении с детьми и вымогательстве, передает «Свободная пресса».

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