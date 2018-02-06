Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:00:21+03:00

В Америке глава СВР встретился с директором ЦРУ, пояснив причины своего визита

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Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал свой визит в США, осуществленный накануне публикации «кремлевского доклада». По его словам, поездка была рабочая.

«В Соединенных Штатах Америки я выполнял свою профессиональную работу руководителя российской разведки», - сказал Нарышкин на встрече с журналистами, посвященной столетию российской академической археологии.

Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Коробов и директор ФСБ Александр Бортников встретились с главой ЦРУ Майком Помпео в конце января. По официальной версии руководители спецслужб обсуждали взаимодействие в борьбе с терроризмом. Обсудили и теракт в Санкт-Петербурге. Тогда Нарышкин пояснил, что в данной сфере обмен оперативной информацией происходит постоянно.