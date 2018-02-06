Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:50:36+03:00

Есть и те, кто берут в руки травматическое оружие, обстреливая технику прямо из окон

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Усилия коммунальщиков по скорейшей очистке города были встречены москвичами с некоторым недовольством. Ночная уборка снега показалась жителям столицы слишком шумной, и они стали забрасывать дворников яйцами и другими продуктами питания. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, некоторые "нерадивые граждане" даже берут в руки травматические пистолеты и открывают огонь по механизированной технике прямо из окон своих квартир.

"У нас таких примеров достаточно много", - заявил Бирюков, подчеркнув, что всеми такими инцидентами уже занимаются правоохранители.

Между тем, для устранения последствий двухдневного мощного снегопада в круглосуточных рабатах по уборке задействовано около 16,2 тыс. единиц техники и примерно 72 тыс. человек.

Коммунальщикам за девять дней нужно вывезти 80 млн кубометров снега, при том, что один грузовик вмещает 18-20 кубометров.