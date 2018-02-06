2018-02-06T12:50:36+03:00
Москва

Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами

Есть и те, кто берут в руки травматическое оружие, обстреливая технику прямо из окон
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments41
После двухдневного мощного снегопада коммунальщики работают в усиленном режимеПосле двухдневного мощного снегопада коммунальщики работают в усиленном режимеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Усилия коммунальщиков по скорейшей очистке города были встречены москвичами с некоторым недовольством. Ночная уборка снега показалась жителям столицы слишком шумной, и они стали забрасывать дворников яйцами и другими продуктами питания. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, некоторые "нерадивые граждане" даже берут в руки травматические пистолеты и открывают огонь по механизированной технике прямо из окон своих квартир.

"У нас таких примеров достаточно много", - заявил Бирюков, подчеркнув, что всеми такими инцидентами уже занимаются правоохранители.

Между тем, для устранения последствий двухдневного мощного снегопада в круглосуточных рабатах по уборке задействовано около 16,2 тыс. единиц техники и примерно 72 тыс. человек.

Коммунальщикам за девять дней нужно вывезти 80 млн кубометров снега, при том, что один грузовик вмещает 18-20 кубометров.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии