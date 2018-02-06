Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:55:39+03:00

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Ученые предсказали появление супербактерий, которые будут угрожать всему человечеству. По прогнозам специалистов, вначале инфекция появится в Индии, где распространяются запрещенные антибиотики, а затем может проникнуть и в другие страны.

«Продажа запрещенных антибиотиков подрывает все усилия по борьбе с растущей стойкостью микробов к их действию, которые проводятся властями Индии. Транснациональные корпорации должны объяснить, почему они продают в Индии продукты, которые не только не были одобрены на их собственной родине, но и не были проверены регулирующими органами самой Индии», - приводит слова Патрисии Макгеттигэн из лондонского университета телеканал «360».

Проведенные исследования показали, что лишь треть лекарств была одобрена властями Индии, и лишь 3% этих лекарств были одобрены регулирующими организациями в Британии и США. В связи с этим существующие медикаменты со временем потеряют свою эффективность и медицина вернется на шаг назад, передает «Свободная пресса».