Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах

6 Февр. 2018 2018-02-06T12:58:50+03:00

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В 2018 году на строительство спортивных объектов в российских регионах будут выделены субсидии в размере 3,27 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субсидий в объеме 3 272,4 млн рублей из федерального бюджета восьми субъектам Федерации на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включенные в федеральные целевые программы", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованном на сайте кабмина во вторник, 6 февраля.

Отмечается, что из этой суммы 1 млрд рублей будет выделен Калужской области на строительство Дворца спорта в Калуге. На строительства универсального зала в Саранске, направят 580 млн рублей, на центр волейбола в Новосибирске - 500 млн рублей. Также получат субсидии Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн).