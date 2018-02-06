2018-02-06T12:58:50+03:00
Экономика

Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В 2018 году на строительство спортивных объектов в российских регионах будут выделены субсидии в размере 3,27 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субсидий в объеме 3 272,4 млн рублей из федерального бюджета восьми субъектам Федерации на финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включенные в федеральные целевые программы", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованном на сайте кабмина во вторник, 6 февраля.

Отмечается, что из этой суммы 1 млрд рублей будет выделен Калужской области на строительство Дворца спорта в Калуге. На строительства универсального зала в Саранске, направят 580 млн рублей, на центр волейбола в Новосибирске - 500 млн рублей. Также получат субсидии Тува (470 млн), Дагестан (224 млн), Астраханская (196,4 млн), Московская (242 млн) и Саратовская области (60 млн).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии