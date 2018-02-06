Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:06:20+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ, происходящее в республике не стоит характеризовать как политический кризис

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аресты высших государственных чиновников Дагестана являются частью целенаправленной и системной работы правоохранителей, которая проводится не только в этом регионе, но и по всей стране.

"Это не политический кризис, это продолжение работы правоохранительных органов", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что об этом же неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что в ночь на 6 февраля в Дагестане по обвинению в мошенничестве с бюджетными деньгами был задержан ряд чиновников. Среди них заместитель врио правительства республики Шамиль Исаев, министр экономики Раюдин Юсуфов, бывший министр образования Шахабас Шахов и премьер Абдусамад Гамидов.

При обыске в квартире последнего силовики обнаружили золотой пистолет и боеприпасы. Всех задержанных дагестанских чиновников доставили для допроса в Москву.