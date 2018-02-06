Европейские полицейские просят легализовать марихуану

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:19:00+03:00

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Полицейские из Германии требуют легализовать в стране употребление марихуаны. По их словам, это должно привести к снижению уровня преступности в стране.

«Запрет каннабиса с исторической точки зрения – произвол. Он неразумен, нецелесообразен. Это должно быть приемлемо. Я не думаю, что запрет на марихуану еще долго продержится в Германии», - цитирует слова главы Ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульца сайт «Дни.ру».

При этом он добавил, что запрет на легкий наркотик необходим только для водителей, а остальному населению следует открыть доступ к употреблению марихуаны.

Добавим, что эту инициативу также активно поддерживает и Великобритания. Полиция Соединенного Королевства выступает за то, чтобы вывести каннабис из-под запрета. В настоящее время в стране уже принят законопроект о возможности использования этого наркотика в медицине.