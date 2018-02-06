Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:28:28+03:00

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Тридцатилетний программист разгадал головоломку, созданную в 2015 году американской художницей Роб Майерс. В качестве выигрыша он получил доступ к кошельку с 4,87 биткоина (около 50 тысяч долларов).

Художница закодировала в изображении строку двоичного кода, символы которого отражены в огоньках по краям изображения. Для разгадки головоломки мужчина, пожелавший остаться неизвестным, разработал программу, преобразовавшую цепочку нулей и единиц в код от биткоин-кошелька.

По его словам, он распечатал картину в хорошем качестве и повесил напротив зеркала, после чего обнаружил языки пламени. В результате он получил фразу "B34u7y, правда и редкость", отсылающую к стихотворению Уильяма Шекспира "Феникс и черепаха". Выражение и стало ключом от биткоин-кошелька.

В феврале 2018 года Майерс увидела, что битконы были выведены на счет под названием 1FLAMEN6, пишет Motherboard.