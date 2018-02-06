Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Туристам на островном государстве Шри-Ланка удалось запечатлеть на видео редкую картину, как огромный четырехметровый питон полностью проглотил целого оленя.
На кадрах ролика, который был снят 29 января в национальном парке "Бундала" на южном побережье Шри-Ланки, видно, как змея медленно оборачивается вокруг животного. Четырехметровый питон продолжает свою трапезу, даже несмотря на то, что обычно его собратья предпочитают избегать людских взглядов в такие моменты.
По словам одного из сотрудников парка, такое поведение довольно нетипично для змей. Обычно питоны не только бросают свою добычу при появлении людей, но и не едят сразу так много.
Специалист предположил, что этого часового приема пищи змее хватит еще на несколько месяцев, ведь она съела гораздо больше необходимой нормы, передает Daily Mail.
На Шри-Ланке питон целиком съел оленя на глазах у туристов .На Шри-Ланке питон целиком съел оленя на глазах у туристов