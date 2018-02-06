2018-02-06T13:31:35+03:00
В мире

Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке

Змея была настолько голодна, что продолжила свою трапезу даже под взглядами людей [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По мнению специалиста, питон наелся на несколько месяцев впередПо мнению специалиста, питон наелся на несколько месяцев впередФото: кадр с видео
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Туристам на островном государстве Шри-Ланка удалось запечатлеть на видео редкую картину, как огромный четырехметровый питон полностью проглотил целого оленя.

На кадрах ролика, который был снят 29 января в национальном парке "Бундала" на южном побережье Шри-Ланки, видно, как змея медленно оборачивается вокруг животного. Четырехметровый питон продолжает свою трапезу, даже несмотря на то, что обычно его собратья предпочитают избегать людских взглядов в такие моменты.

По словам одного из сотрудников парка, такое поведение довольно нетипично для змей. Обычно питоны не только бросают свою добычу при появлении людей, но и не едят сразу так много.

Специалист предположил, что этого часового приема пищи змее хватит еще на несколько месяцев, ведь она съела гораздо больше необходимой нормы, передает Daily Mail.

На Шри-Ланке питон целиком съел оленя на глазах у туристов .На Шри-Ланке питон целиком съел оленя на глазах у туристов

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