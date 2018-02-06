В Москве пройдут Дни Калужской области

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:32:57+03:00

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В Москве в сентябре 2018 года пройдут Дни Калужской области. Жители столицы России смогут ближе познакомиться с одним из главных регионов Центрального федерального округа во время празднования 75-летия освобождения Калужской области от фашистских захватчиков. Дни Калуги в будут организованы в рамках соглашения о сотрудничестве между министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и Департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

В свою очередь, в Калужской области тоже пройдут Дни Москвы. Они стартуют 14 июля, во время празднования Великого Стояния на реке Угре. В этот день жителей Калуги и гостей города ждет масштабная историческая реконструкция событий 1480 года, когда в этих местах развернулась битва между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем московским Иваном III.