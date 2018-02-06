Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:48:52+03:00

Подобрать к документам код не могли 500 лет

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Сотрудники Национального разведывательного центра Испании подобрали код, которым пользовался король Фердинанд II Арагонский в переписке с военачальником Гонсало Фернандесом де Кордова.

Над шифром ученые бились 500 лет. Король создал код с помощью таблицы замещения, но ее историки не нашли. В 2015 году Музей армии в Толедо обратился в разведывательный центр с просьбой помочь расшифровать исторически значимую переписку. Специалистам дали два письма 1502 и 1506 годов. Они содержали фрагменты шрифта и помогли подобрать нужный код.

Оказалось, король Фердинанд II использовал 88 символов и 237 комбинаций букв. Перписка с военачальником содержит различные распоряжения правителя, инструкции по ведению военных действий, сбору налогов и даже угрозы.

Как говорят испанские историки, взломанный код даст доступ к содержанию других и писем короля, передает телеканал «360».