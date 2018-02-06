2018-02-06T13:47:45+03:00
Наука

Ученые открыли замедляющее старение вещество

Оно способно значительно продлить жизненный цикл
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Индийские ученые выяснили, что специфические белки в митохондриях, называемые сиртуинами (SIR), способствуют замедлению старения. Эти вещества являются ферментами, которые могут продлить жизнь человека.

Специалисты провели исследование в лабораторных условиях. На основе этого исследователи утверждают, что находящийся в митохондриях сиртуин dSirt4 способствует выживанию организма, тогда как отсутствие этого белка ведет к сокращению жизни подопытных мушек-дрозофил независимо от употребления пищи.

Во время эксперимента ученым удалось подавлять активность митохондриального сиртуина, что приводило к сокращению жизненного цикла у насекомых. Таким образом, выяснилось, что отсутствие dSirt4 тесно связано с ускорением процесса ста рения, передает сайт «Утро.ру».

В будущем ученые планируют выяснить, какие именно молекулярные и генетические механизмы определяют влияние сиртуинов на продолжительность жизни. Это поможет разработать новые методы анти-возрастной терапии.

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