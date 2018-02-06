2018-02-06T15:19:11+03:00
В мире

В США учительницу химии осудили на 10 лет за секс с учеником в машине

В мае прошлого года 36-летнюю женщину выдал полиции сам подросток, с которым у нее была интимная связь
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тиффани Мишель Гелайгу. Фото: Полицейский департамент Порт-Сент-ЛусиТиффани Мишель Гелайгу. Фото: Полицейский департамент Порт-Сент-Луси
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В США 36-летняя учительница химии Тиффани Мишель Гелайгу была осуждена на десять лет лишения свободы за секс с 17-летним учеником.

Об интимной связи преподавательницы и подростка стало известно еще в мае прошлого года, после того как к директору школу обратилась мать одного из учащихся. Женщине показалось подозрительным то, что ее сын часто переписывается с учительницей, иногда даже по ночам.

Сам школьник заявил, что его общение с Тиффани Гелайгу ограничивалось лишь беседами, а вот другой ученик может иметь более тесные отношения с преподавательницей.

В результате допроса того самого одноклассника полиция города Порт-Сент-Луси штата Флорида выяснила, что у подростка и учительницы действительно был секс, причем дважды в течение недели. Каждый раз все происходило в салоне автомобиля, сообщает TCPalm.com.

В ходе судебного разбирательства адвокату Тиффани удалось сократить тюремный срок с 15 до 10 лет, однако вернуть себе лицензию на преподавание женщина уже наверняка не сможет.

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