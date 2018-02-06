2018-02-06T15:20:30+03:00
Общество

В Париже закрыли вход на Эйфелеву башню

Из-за непогоды туристы не смогут осмотреть город с высоты птичьего полета
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Париже закрыли Эйфелеву башню из-за снегопадаВ Париже закрыли Эйфелеву башню из-за снегопадаФото: REUTERS
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Во вторник, 6 февраля, в Париже закрыли вход на Эйфелеву башню. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. Согласно последней информации, туристам до конца дня не удастся подняться наверх, чтобы осмотреть столицу Франции с высоты птичьего полета.

Отмечается, что в Париже второй день подряд идет мелкий снег. В связи с этим, подъем по металлической конструкции может быть небезопасен для туристов. Чтобы избежать травм, решено было и вовсе запретить проход на верхнюю площадку башни. Об это сообщается на официальной странице достопримечательности, пишет газета «Известия».

Помимо этого сообщается, что вход в ресторан Эйфелевой башни открыт. Однако попасть туда сегодня смогут только те посетители, которые забронировали или выкупили билеты заблаговременно, передает сайт argumenti.ru.

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