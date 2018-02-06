В Германии прокуратура провела обыски офисов и завода Audi из-за "дизельного скандала"

6 Февр. 2018 2018-02-06T15:29:35+03:00

Прокуратура обыскала офисы и завод Audi в Германии из-за "дизельного скандала" Фото: REUTERS

Автоконцерн обвинили в манипулировании данными о выбросах дизельных двигателей

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В Германии прокуратура провела обыски в офисах и на заводе автопроизводителя Audi.

Как сообщила газета Suddeutsche Zeitung, следственные мероприятия связаны с делом о манипулировании сведениями о выбросах дизельных двигателей.

Напомним, ранее автоконцерн обвинили в том, что более 200 тысяч автомобилей, поставленные на рынки Европы и США, имели специально встроенное программное обеспечение, отключающее системы очистки выбросов.

Ранее по этому делу уже были проведены обыски в домах у шести нынешних и бывших инженеров. По информации СМИ, власти подозревают 13 сотрудников Audi в причастности к манипуляциям.

Напомним, Audi входит в автоконцерн Volkswagen, который оказался в центре скандала после обнаружения в автомобилях программного обеспечения, занижавшего показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах дизельных двигателей.