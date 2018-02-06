Археологи обнаружили черновой вариант Стоунхенджа
Археологи обнаружили столбовые ямы на территории британского города Ларкхилл. Древнее сооружение в точности копировало расположение каменных глыб знаменитого Стоунхенджа, который находится всего в 2,5 километра от места новой находки.
Сообщается, что девять столбовых ям расположены по кругу в том же порядке и в такой же ориентации относительно положения Солнца во время заходов и восходов, зимнего и летнего солнцестояния, что и столбы знаменитой достопримечательности.
По мнению исследователей, сооружение на территории Ларкхилла могло быть неким черновым вариантом Стоунхенджа, который в дальнейшем использовали вместо чертежей для возведения более масштабного строения, пишет сайт телеканала «Звезда».
Помимо этого, на месте раскопок археологи нашли кости коров и черепа людей, а также керамическую посуду. На основе этого специалисты сделали вывод, что строение могло служить ритуальным центром у местных жителей.