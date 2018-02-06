2018-02-06T18:02:18+03:00
Наука

Археологи обнаружили черновой вариант Стоунхенджа

Раскопки проводились в Ларкхилле
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
По мнению исследователей, сооружение на территории Ларкхилла могло быть неким черновым вариантом СтоунхенджаПо мнению исследователей, сооружение на территории Ларкхилла могло быть неким черновым вариантом СтоунхенджаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Археологи обнаружили столбовые ямы на территории британского города Ларкхилл. Древнее сооружение в точности копировало расположение каменных глыб знаменитого Стоунхенджа, который находится всего в 2,5 километра от места новой находки.

Сообщается, что девять столбовых ям расположены по кругу в том же порядке и в такой же ориентации относительно положения Солнца во время заходов и восходов, зимнего и летнего солнцестояния, что и столбы знаменитой достопримечательности.

По мнению исследователей, сооружение на территории Ларкхилла могло быть неким черновым вариантом Стоунхенджа, который в дальнейшем использовали вместо чертежей для возведения более масштабного строения, пишет сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого, на месте раскопок археологи нашли кости коров и черепа людей, а также керамическую посуду. На основе этого специалисты сделали вывод, что строение могло служить ритуальным центром у местных жителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Госдепу США не понравился польский закон о «бандеровской» идеологии
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути