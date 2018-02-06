2018-02-06T15:52:31+03:00
Звезды

"Слишком стар": Дорнан отказался сниматься в продолжении "50 оттенков серого"

Звезда нашумевшего фильма заявил, что не хочет быть актером одного персонажа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фильм "50 оттенков свободы" станет, вероятно, последней частью франшизыФильм "50 оттенков свободы" станет, вероятно, последней частью франшизыФото: Из материалов пресс-службы
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Голливудский актер Джейми Дорнан, который исполнил роль Кристиана Грея во всех трех частях фильма "50 оттенков серого", не планирует участвовать в съемках еще одного сиквела. Звезда нашумевшей кинокартины признался, что уже "слишком стар для этого".

По словам 35-летнего Дорнана, фильм "50 оттенков свободы", вероятно, станет последней частью данной франшизы, поскольку автор книг Эрика Леонард Джеймс не планирует развивать сюжет дальше. Однако даже в случае продолжения съемок, сам артист больше не хочет играть роль развратного миллионера.

Основной причиной такого решения стало нежелание Дорната становиться актером одного персонажа. Мужчина рассказал, что люди в общественных местах часто обращаются к нему как к "мистеру Грею", не зная при этом настоящего имени звезды.

"Мне это не нравится. Я готов перейти к следующему проекту", - цитирует Daily Mail Дорната.

Между тем, еще в 2015 году против продолжения съемок выступила жена актера Амелия Уорнер, для которой такой фильм оказался слишком "экзотичным".

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