Лавров: Киев не спешит выполнять свои международные обязательства

6 Февр. 2018 2018-02-06T15:54:35+03:00

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Киев не спешит выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном, который председательствует в Комитете министров Совета Европы.

«Россия заинтересована в скорейшем урегулировании внутриукраинского кризиса на основе минского комплекса мер. В том, что касается Совета Европы в этом процессе, мы хотели бы получить дополнительную информацию о том, как выполняется План действий Совета Европы для Украины», - отметил Лавров.

Он напомнил, что план был принят довольно давно и подразумевает беспристрастное расследование событий на «майдане» в Киеве и в одесском Доме Профсоюзов в 2014 году. Также поднимались вопросы украинской децентрализации.

Сейчас Совет Европы готовит уже второй план по Украине, и в Москве рассчитывают на практические результаты.

«Пока выполнение Киевом всех своих международных обязательств очень сильно буксует», - констатировал глава МИД РФ.