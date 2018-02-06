2018-02-06T15:54:35+03:00
Политика

Лавров: Киев не спешит выполнять свои международные обязательства

Глава МИД РФ подчеркнул заинтересованность Москвы в скорейшем урегулировании украинского кризиса
Денис СУХОВ
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: Евгения ГУСЕВА
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Киев не спешит выполнять свои международные обязательства, в том числе в рамках Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая встречу с датским коллегой Андерсом Самуэльсеном, который председательствует в Комитете министров Совета Европы.

«Россия заинтересована в скорейшем урегулировании внутриукраинского кризиса на основе минского комплекса мер. В том, что касается Совета Европы в этом процессе, мы хотели бы получить дополнительную информацию о том, как выполняется План действий Совета Европы для Украины», - отметил Лавров.

Он напомнил, что план был принят довольно давно и подразумевает беспристрастное расследование событий на «майдане» в Киеве и в одесском Доме Профсоюзов в 2014 году. Также поднимались вопросы украинской децентрализации.

Сейчас Совет Европы готовит уже второй план по Украине, и в Москве рассчитывают на практические результаты.

«Пока выполнение Киевом всех своих международных обязательств очень сильно буксует», - констатировал глава МИД РФ.

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