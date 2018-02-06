2018-02-06T16:00:31+03:00
Наука

В Австралии появится "виртуальная" электростанция

Она объединит дома с солнечными батареями на крышах
Алексей КАРЕЛИН
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В Южной Австралии испытывают проблемы с энергообеспечением.В Южной Австралии испытывают проблемы с энергообеспечением.
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Власти Австралии и компания Tesla решили построить крупнейшую «виртуальную электростанцию». В пилотном проекте примут участие 1100 домов. Всего планируется подключить к новой системе около 50 000 зданий.

На юге страны на крышах домов установят солнечные батареи, которые будут вырабатывать энергии больше, чем надо жильцам этих зданий. Излишки поступят на продажу.

Сейчас Южная Австралия широко использует ветряные электростанции. Такая энергия очень дорогая и не обеспечивает бесперебойного питания. «Виртуальная» электростанция должна решить проблему как с беспрерывностью работы электрооборудования, так и с ценой энергии, сообщает телеканал «360».

Глава правительства штата Южная Австралия Джей Везерилл выразил уверенность в успешности проекта, ведь в стране уже реализовали самый крупный литий-ионный аккумулятор и крупнейшую солнечную электростанцию.

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