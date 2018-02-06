2018-02-06T16:13:59+03:00
В мире

МИД Венгрии призвал разместить в Закарпатье наблюдателей ОБСЕ

Ранее неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание Союза венгерской культуры
Денис СУХОВ
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МИД Венгрии призвал разместить в Закарпатье наблюдателей ОБСЕМИД Венгрии призвал разместить в Закарпатье наблюдателей ОБСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Будапешт призвал разместить наблюдателей ОБСЕ в Закарпатской области Украины после нападения на здание «Общества венгерской культуры» в Ужгороде.

«Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в её западной половине», - говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел Венгрии.

В министерстве выразили надежду, что украинские власти оперативно найдут нападавших и узнают их мотивы.

«Рассчитываем также, что украинские власти гарантируют безопасность закарпатских венгров», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание «Общества венгерской культуры» в Ужгороде. В Киеве уже поспешили обнаружить в происшествии «руку Кремля», которая якобы стремится «рассорить» Украину с соседями.

Вместе с тем украинские власти уже не скрывают своей радости массовому исходу закарпатских венгров с территории страны.

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