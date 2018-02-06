МИД Венгрии призвал разместить в Закарпатье наблюдателей ОБСЕ
Будапешт призвал разместить наблюдателей ОБСЕ в Закарпатской области Украины после нападения на здание «Общества венгерской культуры» в Ужгороде.
«Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в её западной половине», - говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел Венгрии.
В министерстве выразили надежду, что украинские власти оперативно найдут нападавших и узнают их мотивы.
«Рассчитываем также, что украинские власти гарантируют безопасность закарпатских венгров», - добавили в ведомстве.
Напомним, ранее неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание «Общества венгерской культуры» в Ужгороде. В Киеве уже поспешили обнаружить в происшествии «руку Кремля», которая якобы стремится «рассорить» Украину с соседями.
Вместе с тем украинские власти уже не скрывают своей радости массовому исходу закарпатских венгров с территории страны.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»