Свадьба японской принцессы Мако отложена до 2020 года

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:19:56+03:00

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Свадьба японской принцессы Мако была перенесена на 2020 год из-за нехватки времени на подготовку данного мероприятия. Такое заявление сделали в Управлении императорского двора.

Напомним, что летом прошлого года принцесса сообщила о намерении выйти замуж за своего бывшего однокурсника Кэя Комуро. Отметим, что брак с простолюдином лишит Мако ее титула и сделает обычной японской поданной. Однако, даже несмотря на это, девушка твердо решила связать себя узами брака с возлюбленным.

Император Акихито поддержал такое решение старшей внучки, а сам обратился к народу с просьбой принять его отречение из-за сложностей преклонного возраста. В этих целях в стране заработал трехлетний закон, позволяющий правителю покинуть престол впервые за 200 лет.

Именно из-за подготовки церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито в 2019 году свадьбу Мако, которая была запланирована на конец этого года, пришлось перенести, передает The Japan Times.