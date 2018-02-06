Сын Николая Караченцова рассказал о самочувствии актера

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:22:28+03:00

По словам Андрея Караченцова, его отец готовится к пятому курсу химиотерапии

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Сын Николая Караченцов рассказал о самочувствии актера. По словам Андрея Караченцова, его отец готовится к пятому курсу химиотерапии из-за злокачественной опухоли в легком.

"Готовимся к пятому курсу химиотерапии. Я буквально позавчера был на даче, общался с папой. Я доволен его внешним видом, у него все нормально, все хорошо", - сказал Караченцов-младший.

Он отметил, что после окончания пятого курса химиотерапии будет проведен консилиум врачей для определения дальнейшей тактики лечения актера, передает ТАСС.

Напомним, актер Николай Караченцов в ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в столице попал в серьезную аварию. После этого прервалась его актерская деятельность.

Ранее стало известно, что сотрудники института имени Склифософского обнаружили у 73-летнего Караченцова опухоль в левом легком.