2018-02-06T16:24:45+03:00
В мире

Пентагон заявил о планах Финляндии купить у США зенитные ракеты на $730 млн

Америка передаст в Суоми около 200 единиц техники
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Финляндия закупит американские ракеты на 730 миллионов долларов. О предстоящей сделке сообщили в Пентагоне. В ведомстве добавили, что речь идет о поставках противокорабельного и зенитного оружия.

Предполагается, что Америка направит в Финляндию 130 крылатых RGM-84Q-4 Harpoon за 622 миллиона долларов, а также 68 зенитных ракет комплекса RIM-7 Sea Sparrow за 112,7 миллиона долларов. Примечательно, что первая в истории поставка подобных систем в Финляндию.

Сообщается, что Harpoon Хельсинки планирует вооружить береговые батареи и четыре ракетных катера,а Sea Sparrow куплен для новейших финских корветов «Эскадра 2020», пишет сайт телеканала «Звезда».

«Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнера, который продолжает играть важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – говорится в заявлении Пентагона.

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