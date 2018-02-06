2018-02-06T16:39:31+03:00
Умные вещи

В Турции перепрограммировали невежливого робота, перебивавшего министра

Министр транспорта, судоходства и связи Ахмет Арслан выступал в центре науки и технологий в Анкаре в связи с Днем безопасного интернета
Екатерина БОЛГОВА
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В Турции перепрограммировали невежливого роботаВ Турции перепрограммировали невежливого роботаФото: REUTERS
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В Турции перепрограммировали робота Sanbot из-за того, что он пытался перебить министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана.

Как сообщила газета Hurriyet, инцидент с Арсланом произошел в центре науки и технологий в Анкаре. Министр выступал там в связи с Днем безопасного интернета. Ведущим мероприятия был робот Sanbot. Он не раз перебил речь министра, советуя ему говорить медленнее.

"Я не понимаю, что ты сказал. О чем ты говоришь?" – говорил робот, отмечает издание.

После этого министр распорядился утихомирить робота.

"Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое", — сказал Арслан.

После этого у робота отключили микрофон, а затем специалисты его перепрограммировали.

Напомним, ранее человекоподобный робот-женщина София поменяла свое отношение к человечеству и передумала убивать людей.

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