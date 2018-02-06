В Пярнуском уезде Эстонии под лед провалился микроавтобус с людьми

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:56:14+03:00

Два человека смогли самостоятельно выбраться, всего в автобусе могли находиться четыре человека

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Во вторник, 6 февраля, в Пярнуском уезде Эстонии провалился под лед микроавтобус с людьми.

По данным пресс-службы Ляэнеского спасательного центра, находившиеся в микроавтобусе два человека (мужчина и женщина) смогли без посторонней помощи выбраться на лед. Пострадавших доставили на автомобиле скорой помощи в больницу. Как сообщили очевидцы, мужчина и женщина были в состоянии сильного опьянения.

По информации местной газеты Parnu Postimees, ЧП произошло в 500 метрах от порта Муналайд. По словам спасателя Ээво Пулли, пострадавшими были не местные жители, которые пока на лед не выходят. Так как еще за день до инцидента здесь была открытая вода.

При этом, по некоторым данным, в микроавтобусе могли находиться четыре человека. Водолазы займутся поисками пропавших. Глубина моря в месте инцидента составляет четыре метра.