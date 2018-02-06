2018-02-06T18:40:49+03:00
Общество

Погибшему пилоту Су-25 Роману Филипову присвоено звание Героя России

Российский летчик был посмертно награжден за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Торжественная церемония погребения майора состоится 8 февраля в ВоронежеТоржественная церемония погребения майора состоится 8 февраля в ВоронежеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погибшему в Сирии пилоту Су-25 Роману Филипову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Соответствующий указ во вторник, 6 февраля, подписал президент РФ Владимир Путин.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)", говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа погиб 3 февраля 2018 года в неравном бою против террористов в сирийской провинции Идлиб. Майор до последнего пытался удержать подбитый боевиками самолет в воздухе, а после того, как катапультировался и оказался на вражеской территории, отчаянно отбивался от вооруженных исламистов. Когда террористы подобрались слишком близко, Филипов, не желая сдаваться в плен, выдернул чеку гранаты.

Во вторник тело майора доставили в Москву. Торжественная церемония погребения состоится 8 февраля в городе Воронеж.

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