2018-02-06T17:27:23+03:00
Общество

Москва оказалась вторым городом в мире по загруженности дорог

За 2017 год жители столицы провели 91 час в пробках
Алексей КАРЕЛИН
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По данным INRIX, москвичи тратят более 20% от общего времени поездок на стояние в заторах.По данным INRIX, москвичи тратят более 20% от общего времени поездок на стояние в заторах.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва заняла второе место в мире по загруженности дорог в рейтинге международной компании INRIX. Организация специализируется на транспортной аналитике. По данным компании, москвичи за 2017 год провели в пробках 91 час. По результатам 2016 года Москва заняла то же место в рейтинге.

Список городов с самыми загруженными дорогами возглавил Лос-Анжелес, жители которого стоят в пробках 102 часа. На третьем месте - Нью-Йорк с его 91 часом, но меньшим, чем у Москвы, индексом загруженности.

По данным INRIX, москвичи тратят более 20% от общего времени поездок на стояние в заторах. В часы пик больше всего времени в пробках проводят в Магнитогорске и Юрге - по 42%, на 1% отстает город Аэродромный, в российском Канске этот показатель составил 38 %. Москва здесь на восьмом месте (30%).

Самой "загруженной" страной оказался Таиланд, а Россия заняла вместе с США пятое место.

Рейтинг INRIX опирается на транспортную аналитику из 1360 городов 38 стран мира, куда не входят Индия, Китай и Япония.

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