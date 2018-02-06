Игрушечный тигр поверг в ужас фермера и полицию Шотландии

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:07:21+03:00

Полицейские посчитали, что хищник должно быть сыт, раз ведет себя так спокойно Фото: Влад КОМЯКОВ

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Курьезный случай произошел в субботу вечером на территории одной из ферм на северо-востоке Шотландии в области Абердиншир. Владелец участка пошел проверить коров, но вместо этого наткнулся на лежащего на земле тигра.

Перепуганный мужчина сразу же позвонил в полицию и даже отправил в диспетчерскую фотографию дикого зверя. У правоохранителей не возникло сомнений, что на снимке действительно грозный хищник. В результате на место инцидента прибыли несколько полицейских бригад и кинолог.

"Было не понятно напал ли тигр на скот, но он казался довольно сытым - его уши дергались, однако в остальном он вел себя довольно тихо", - вспоминают стражи порядка.

Через некоторое время один из них решился подойти поближе к животному и понял, что всего это время перед ними лежал плюшевый зверь.

Грозный зверь на деле оказался обычной плюшевой игрушкой. Фото: местная полиция

В Facebook местных правоохранительных органов не уточняется, откуда плюшевый тигр взялся в коровнике, однако известно, что фермеру не стали предъявлять обвинения в ложном вызове.