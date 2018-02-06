Игрушечный тигр поверг в ужас фермера и полицию Шотландии
Курьезный случай произошел в субботу вечером на территории одной из ферм на северо-востоке Шотландии в области Абердиншир. Владелец участка пошел проверить коров, но вместо этого наткнулся на лежащего на земле тигра.
Перепуганный мужчина сразу же позвонил в полицию и даже отправил в диспетчерскую фотографию дикого зверя. У правоохранителей не возникло сомнений, что на снимке действительно грозный хищник. В результате на место инцидента прибыли несколько полицейских бригад и кинолог.
"Было не понятно напал ли тигр на скот, но он казался довольно сытым - его уши дергались, однако в остальном он вел себя довольно тихо", - вспоминают стражи порядка.
Через некоторое время один из них решился подойти поближе к животному и понял, что всего это время перед ними лежал плюшевый зверь.
Грозный зверь на деле оказался обычной плюшевой игрушкой. Фото: местная полиция
В Facebook местных правоохранительных органов не уточняется, откуда плюшевый тигр взялся в коровнике, однако известно, что фермеру не стали предъявлять обвинения в ложном вызове.