В Сети появилось «самое неловкое видео» из жизни Трампа

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:51:54+03:00

Дональд Трамп чуть не сбил с ног Меланию. В соцсетях это видео уже назвали «самым неловким» в жизни Трампа и его жены

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Телеканал NBC опубликовал видеоролик с Дональдом и Меланией Трампами, который в The Independent назвали «самым неловким» для президента США.

Репортеры снимали пару на камеру, Дональд заметил их, остановился, чтобы помахать журналистам, но перед ним остановилась супруга. Президент оттеснил Меланию в сторону и осуществил задуманное. Затем пара продолжила путь к вертолету. При этом Дональд постоянно дружелюбно махал репортерам, а Мелания как будто не замечала их.

Фрагмент вызвал множество насмешек среди пользователей Твиттера и журналистов. Они отметили, что Трамп уже не впервые становится объектом шуток и попадает на камеру в неловком положении. Мелания же часто не реагиурет на репортеров и продолжает идти, когда ее муж останавливается, чтобы что-то сказать журналистам или дать им сделать фотографии.

Дональд, по мнению американцев, так мало уделяет внимания супруге, что она превратилась в мем, который сопровождали хэштегами #SadMelania и #FreeMelania.