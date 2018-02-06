2018-02-06T17:49:51+03:00
В мире

Израиль надеется на корректировку нового польского закона о Холокосте

Варшава планирует ввести ответственность за распространение фактов об участии поляков в уничтожении евреев во времена Второй мировой
Денис СУХОВ
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Израиль надеется на корректировку нового польского закона о ХолокостеИзраиль надеется на корректировку нового польского закона о ХолокостеФото: REUTERS
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Израиль рассчитывает добиться корректировки нового польского закона, который запрещает обвинять поляков в преступлениях Второй мировой войны, включая Холокост.

«Израиль продолжает взаимодействовать с польскими властями и выразил свои возражения в отношении нового польского закона. Израиль отметил, что президент Польши передал закон в Конституционный суд для разъяснений и дополнений», - говорится в заявлении, распространенном МИД еврейского государства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал подписать неоднозначный закон об Институте национальной памяти. Поправки вводят ответственность за утверждения об участии поляков в Холокосте.

В Израиле считают, что принятие закона приведет к искажению истории, реабилитации участников преступлений, ограничивают возможности для научных исследований и дискуссий.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что по просьбе израильской стороны в закон были добавлены исключения, касающиеся художественной и научной деятельности.

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