2018-02-06T18:04:56+03:00
Наука

Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути

Ее удалось открыть с помощью метода гравитационного микролинзирования
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Астрофизики впервые обнаружили экзопланеты, расположенные за пределами галактики Млечный путь. Открытие сделали американские астрономы из Университета Оклахомы.

Отмечается, что открыть внегалактические планеты впервые удалось методом гравитационного микролинзирования. Этот метод основан по большому счету на случайности: если между источником излучения и нами расположено достаточно компактное и массивное тело — звезда, галактика, скопление темной материи, то его притяжение изменяет направление световых лучей.

Сообщается, что экзопланета расположена в галактике, которая находится в 3.8 млрд световых лет от нас. В связи с этим на данный момент у ученых нет возможности изучить планеты этой системы более подробно, пишет «Ридус».

Добавим, что на сегодняшний день за пределами Солнечной системы обнаружено 3728 планет, при этом 622 системы состоят из одной и более планет – все они были открыты внутри нашей галактики различными методами.

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