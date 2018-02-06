Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест

6 Февр. 2018 2018-02-06T18:22:54+03:00

Уже несколько лет Ассанж не может выйти на улицу. Фото: REUTERS

Основатель WikiLeaks с 2012 года скрывается от преследования в посольстве Эквадора

Изменить размер текста: A A

Британский суд оставил в силе ордер на арест главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Решение вынесла судья Эмма Арбутнот.

"Правительства США и Великобритании продолжают попытки арестовать меня в нарушение двух постановлений ООН и их собственных законов. Швеция перестала", - написал Ассанж в своем Твиттере.

Ордер на арест выписали в связи с обвинением Ассанжа в изнасиловании в Швеции. Дело закрыли весной 2017 года, но из-за неявки в суд 46-летнему Ассанжу все еще грозит тюремный срок.

Представитель Ассанжа Марк Саммерс заметил судье, что ордер «потерял свои цель и функцию» после закрытия дела во Швеции. Правительство Эквадора просило предоставить Ассанжу статус дипломата, чтобы дать ему возможность уехать из страны. Британские власти отказались от переговоров по этому поводу, об этом сообщает The Guardian.

С 2012 года Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне, а с января 2018 года является и гражданином этой страны. Пока он не выходит наружу, его не могут арестовать.