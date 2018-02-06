Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Действующий глава российского государства получил удостоверение кандидата на президентских выборах в марте этого года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту», - заявил Песков в интервью ТАСС.
Во вторник Центризбирком принял решение о регистрации Путина на выборах. Российский лидер баллотируется на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца.
Удостоверение получил глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев. Тогда он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.
Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты претендентов от ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Как выдвиженцы от парламентских фракций, они были освобождены от сбора подписей в свою поддержку.