Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ

6 Февр. 2018 2018-02-06T18:37:13+03:00

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Действующий глава российского государства получил удостоверение кандидата на президентских выборах в марте этого года. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту», - заявил Песков в интервью ТАСС.

Во вторник Центризбирком принял решение о регистрации Путина на выборах. Российский лидер баллотируется на новый президентский срок в качестве самовыдвиженца.

Удостоверение получил глава юридической службы избирательного штаба Путина Сергей Кабышев. Тогда он сообщил, что передаст документ кандидату в течение дня.

Напомним, ранее ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты претендентов от ЛДПР и КПРФ Владимира Жириновского и Павла Грудинина. Как выдвиженцы от парламентских фракций, они были освобождены от сбора подписей в свою поддержку.