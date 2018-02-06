Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование

6 Февр. 2018 2018-02-06T18:59:30+03:00

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Суд может отправить на доследование дело «пьяного мальчика». В Железнодорожный суд Балашихи поступили апелляции сторон.

Признанная виновной в наезде на мальчика Ольга Алисова просит отменить приговор и признать трагедию несчастным случаем. Отец шестилетнего Алеши Шимко желает более сурового наказания. К концу недели материалы дела должны передать в Мособлсуд, сообщает Газета.ru.

Напомним, Алисовой дали три года колонии поселения, назначили выплату компенсации затрат на похороны мальчика и лишили водительских прав на 2,5 года. 23 апреля 2017 года она сбила мальчика в Балашихе.

Дело получило резонанс, потому что судмедэксперт Михаил Клейменов нашел 2,7 промилле алкоголя. При такой дозе даже взрослому сложно держаться на ногах.

Позже новая экспертиза показала, что этиловый спирт в крови мальчика появилась посмертно. СК предъявил Клейменову обвинение по статье «Халатность», отец «пьяного мальчика» уверен, что судмедэксперту заплатили за фальшивый результат.