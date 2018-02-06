2018-02-06T18:59:30+03:00
Общество

Дело "пьяного мальчика" из Балашихи могут вернуть на доследование

Апелляции подали обе стороны
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments20
Сбившая ребенка Ольга Алисова просит отменить приговор и признать трагедию несчастным случаем.Сбившая ребенка Ольга Алисова просит отменить приговор и признать трагедию несчастным случаем.Фото: ТАСС
Изменить размер текста:

Суд может отправить на доследование дело «пьяного мальчика». В Железнодорожный суд Балашихи поступили апелляции сторон.

Признанная виновной в наезде на мальчика Ольга Алисова просит отменить приговор и признать трагедию несчастным случаем. Отец шестилетнего Алеши Шимко желает более сурового наказания. К концу недели материалы дела должны передать в Мособлсуд, сообщает Газета.ru.

Напомним, Алисовой дали три года колонии поселения, назначили выплату компенсации затрат на похороны мальчика и лишили водительских прав на 2,5 года. 23 апреля 2017 года она сбила мальчика в Балашихе.

Дело получило резонанс, потому что судмедэксперт Михаил Клейменов нашел 2,7 промилле алкоголя. При такой дозе даже взрослому сложно держаться на ногах.

Позже новая экспертиза показала, что этиловый спирт в крови мальчика появилась посмертно. СК предъявил Клейменову обвинение по статье «Халатность», отец «пьяного мальчика» уверен, что судмедэксперту заплатили за фальшивый результат.

Еще больше материалов по теме: «В Подмосковье в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребенка обнаружили алкоголь»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдепу США не понравился польский закон о «бандеровской» идеологии
Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире
SpaceX запустила в космос тяжелую ракету Falcon Heavy с красным спорткаром Tesla
На Украине хотят заменить воинский ответ на приветствие старшего по званию «Слава Украине»
Президент Польши подписал «антибандеровский» закон
Посольство России попросило госдеп США помочь с консульским доступом к Левашову
СМИ: Российские бизнесмены уже испытывают сложности из-за «кремлевского доклада» Минфина США
В Минфине США не испытывают беспокойства из-за ситуации на фондовом рынке
Глава Минфина США вновь пообещал скорые санкции против фигурантов «кремлевского доклада»
Почти 30 человек заблокированы в обрушившемся отеле на Тайване
На оборонном предприятии в Баку прогремел мощный взрыв
Чемезов анонсировал смену главы «АвтоВАЗа»
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу
МИД РФ призвал граждан тщательно оценивать целесообразность посещения Мальдивских островов
Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»
Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей
Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы
Город в Техасе атаковали полчища чёрных птиц
Лавров обсудил с главой МИД Дании реализацию проекта «Северный поток-2»
Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты РФ
Суд в Лондоне отказал Ассанжу в отмене ордера на арест
«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»
Ученые впервые обнаружили экзопланеты за пределами Млечного пути