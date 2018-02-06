Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной

6 Февр. 2018 2018-02-06T19:56:48+03:00

Джеймс Мэттис отметил, что Министерство обороны США поддерживает постоянную связь с представителями РФ по вопросам борьбы с терроризмом и в ситуации на Корейском полуострове

Изменить размер текста: A A

Министр обороны США Джеймс Мэттис высказался в поддержку дальнейшего расширения контактов с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал во время слушаний в Конгрессе.

«Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями России. Я бы назвал их операционными контактами», - сказал Мэттис.

По его словам, Пентагон поддерживает постоянный контакт с российскими преставителями в части борьбы с международным терроризмом, а также по ситуации вокруг Северной Кореи.

«Но мы должны больше контактировать с русскими», - добавил министр.

Ранее российское посольство в США выразило благодарность американским гражданам, которые выступили с соболезнованиями в связи с гибелью российского летчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии в неравном бою с террористами.

Дипломаты подчеркнули необходимость совместной борьбы с терроризмом.

«Нет сомнений, что мы победим. Вместе мы могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями», - говорится в обращении посольства.