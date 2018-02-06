Глава Пентагона в поддержку расширения контактов с российской стороной
Министр обороны США Джеймс Мэттис высказался в поддержку дальнейшего расширения контактов с российской стороной. Соответствующее заявление он сделал во время слушаний в Конгрессе.
«Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями России. Я бы назвал их операционными контактами», - сказал Мэттис.
По его словам, Пентагон поддерживает постоянный контакт с российскими преставителями в части борьбы с международным терроризмом, а также по ситуации вокруг Северной Кореи.
«Но мы должны больше контактировать с русскими», - добавил министр.
Ранее российское посольство в США выразило благодарность американским гражданам, которые выступили с соболезнованиями в связи с гибелью российского летчика Романа Филиппова, погибшего в Сирии в неравном бою с террористами.
Дипломаты подчеркнули необходимость совместной борьбы с терроризмом.
«Нет сомнений, что мы победим. Вместе мы могли бы сделать это быстрее, с меньшими потерями», - говорится в обращении посольства.